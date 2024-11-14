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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تستقبل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.. صور

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور وذلك بحضور الدكتور حازم الديب  - نائب محافظ البحيرة.

رحبت المحافظ بالحضور، مؤكدة دور البورصة المصرية فى الاقتصاد الوطنى وفتح افاقا للتوعية والتثقيف المالي والاقتصادى واعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لزيادة وتنويع مصادر التمويل.

هذا ومن المقرر حضور مؤتمر البورصة للتنمية في نسخته الثامنة وتوقيع بروتوكول بين البورصة المصرية وجامعة دمنهور وحضور ندوة حول أساسيات الاستثمار في البورصة المصرية.

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