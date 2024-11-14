وزير الرياضة يلتقي مجموعة من المستثمرين الإسبان لفتح مجالات التعاون

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بأحد المستثمرين ورجال الأعمال باسبانيا لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والمستثمرين بدولة إسبانيا .

وببداية حديثة، رحب وزير الشباب والرياضة بالحضور، معبراً عن اعتزازه بوجوده في لقاء اليوم علي ارض العاصمة الإدارية الجديدة تلك العاصمة التي أصبحت تمثل ما وصلت اليه مصر من تطور ونمو في رؤيتنا نحو جمهوريتنا الجديدة 2030 وهو ما تم من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض اللقاء استراتيجية التنمية الشاملة والتي تحرص وزارة الرياضة علي تنفيذها وفرص الاستثمار المتاحة بما يشمل مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في مشروعات التنمية بالوزارة.

وأضاف “صبحي”، أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قد انتهت وأتمت تطوير الكثير من مراكز الشباب وجعلت الكثير منها كمراكز للخدمات المجتمعية بالفعل كما تم انشاء وتطوير العديد من المنشات الرياضية وهو ما آهلنا لاستضافة وتنظيم العديد من البطولات علي المستوي الدولي والقاري كما تمتلك مصر وبفخر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، والتي أقيمت علي مساحة ٥مليون متر .

وتابع وزير الشباب، قائلا: مصر تمتلك بنسبة ٥٦٪ ؜من سكان مصر من الشباب كما يبلغ عدد السكان بمصر اقل من ١٨ سنة ٢٥مليون نسمة.

وأكمل “صبحي” حديثه: “نمد أيدينا ونطرق جميع الأبواب من اجل زيادةًحجم الاستثمار وتطوير منشائتنا الشبابية والرياضية وهو ما جعلنا نجني ثماره من خلال تحقيق حجم استثماري كبير مع القطاع الخاص داخل المنشات الرياضية والشبابية بلغ ٢٣ مليار جنيه ، كما ان الدولة المصرية تعطي للمستثمرين الكثير والكثير من المزايا ومنها علي سبيل المثال الرخصة الذهبية والتي تتيح للمستثمر الكثير من الإعفاءات لسنوات طويلة والذي يصب في النهاية لمصلحة زيادة الدخل وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال القطاع الرياضي والشبابي الذي اصبح مصدر كبير للعوائد المالية المتنوعة”.

حضر اللقاء الأسباني خايمي كولاس، مسؤول الرعاة السابق لنادي ريال مدريد، ووسيط بيع نادي انتر ميلان للمجموعة الصينية وشريك في احد الصناديق الاستثمارية بأمريكا ، ونهاد شرف المالك لمؤسسة عليا وأنس رزق مسؤول رعاة بالدوري الأسباني ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.