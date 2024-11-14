محافظ المنوفية يكرم الفائزين في المسابقة السياحية "مصر بعيون جديدة"

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، 15 طالباً متميزاً من طلاب جامعة المنوفية الفائزين في المسابقة السياحية "مصر بعيون جديدة"، والتي أقيمت تحت رعاية المحافظ. حيث قام بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لجهودهم وإبداعهم، يأتي هذا التكريم في إطار التعاون المثمر بين محافظة المنوفية وجامعة المنوفية والهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة.

حضر حفل التكريم الدكتور محمد زيدان، عميد كلية التربية النوعية بأشمون، والدكتور عبد الحميد عامر، والدكتورة رانيا حامد من كلية التربية للطفولة المبكرة، ووسام وفائي، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وأوضحت وسام وفائي، أن المسابقة نظمت بالتعاون بين المحافظة وجامعة المنوفية والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وشارك فيها عدد من طلاب الجامعة وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئة. وقد حقق الطلاب المشاركون مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، حيث جرى تقييم أعمالهم من قبل لجنة من أساتذة جامعة المنوفية ومسؤولين بالمحافظة. شملت المسابقة إنتاج محتوى (فيديوهات قصيرة - Reels) لتسليط الضوء على معالم المنوفية السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنه تم تنظيم رحلة سياحية مجانية للطلاب الفائزين بالتنسيق مع الهيئة بهدف تشجيعهم على مواصلة الابتكار في الترويج لمقومات المحافظة السياحية وزيادة وعي الشباب بقيمة هذه المعالم.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بإنجازات الطلاب، مهنئاً إياهم ومؤكداً أن المحافظة تفتخر بجيل واعٍ يدرك أهمية السياحة الداخلية وقيمة الحضارة المصرية.

كما شدد على أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم اللازم للشباب لتعزيز قدراتهم الثقافية والفكرية، في إطار التعاون المستمر بين جامعة المنوفية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وتنفيذ مشروعات خدمية تعود بالنفع العام على المواطنين.

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