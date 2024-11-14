رئيس "سنودس النيل الإنجيلي" يهنئ الأمين العام للمؤسسات التعليمية

استقبل الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، بمكتب الأمانة العامة للمدارس، والذي جاء لتهنئته بمناسبة توليه منصب الأمين العام للمدارس.

حضر اللقاء الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.

وأعرب الدكتور القس عزت شاكر عن تهانيه القلبية للدكتور القس ماجد كرم، مشيداً بثقة الجميع في قدراته ودوره الهام في دعم مسيرة المدارس وتحقيق أهدافها التعليمية. وأكد سيادته على أهمية القيادة الحكيمة في تطوير المدارس والارتقاء بجودة التعليم بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب المتفوقين والقادرين على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

من جانبه، شكر الدكتور القس ماجد كرم الدكتور القس عزت شاكر على تهنئته ودعمه المستمر، مؤكداً التزامه الكامل في قيادة مدارس سنودس النيل الإنجيلي نحو التميز والنمو.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتطوير العملية التعليمية وتعزيز بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة للطلاب، مع التركيز على تزويد الأجيال القادمة بأفضل فرص التعليم والتوجيه.