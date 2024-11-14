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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة الزمالك.. تحديد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال خالد حسين

الزمالك
الزمالك
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يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم غدا الجمعة، والذي يقام بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وسيعقد خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصر الغد، على أن يعقبه مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي الزمالك والنصر الليبي في الرابعة والنصف عصرا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، وترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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