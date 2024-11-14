محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألفا و931 معلما وأخصائيا بمديرية التربية والتعليم

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قراراً بترقية عدد من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 16 ألفا و931 معلما واخصائيا الي الوظيفة الأعلى، والمستوفين لمتطلبات وشروط الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وبدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

حيث وافق محافظ المنوفية على ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم وعلاوة الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار ومن تاريخ الاستحقاق.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة البناءة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعيا كون قطاع التعليم يقع على رأس أولوية الدولة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.