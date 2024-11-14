مهرجان البحر الأحمر الدولي يكشف عن 38 مشروعًا سينمائيًا

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن اختيار 38 مشروعاً سينمائياً وتلفزيونياً مميزاً ضمن قائمة سوق المشاريع التابع لسوق البحر الأحمر لهذا العام.

وتحتفي هذه القائمة بمجموعة متنوعة من أساليب السرد والمواهب من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التزام المهرجان الراسخ بدعم القصص الجريئة والأصوات الجديدة في عالم السينما.



وتنطوي قائمة سوق المشاريع على 12 مشروعاً نتاج برنامج التطوير السنوي "اللودج" التابع لمعامل البحر الأحمر، الذي يُقام بالشراكة مع معمل تورينو للأفلام وبرعاية فيلم العُلا. ووسع سوق المشاريع نطاق دعمه هذا العام ليشمل فن المسلسلات، حيث سيشهد، ولأول مرة، عرض سبع مسلسلات قيد التطوير حالياً ضمن معمل المسلسلات، وبالتعاون مع منظمة Film Independent.



وفي إطار التوسع الكبير الذي شهده البرنامج، فتح سوق المشاريع هذا العام باب المشاركة لأول مرة أمام صنّاع الأفلام من جميع أنحاء آسيا، لتشكل نسبة الطلبات المتقدمة من القارة 28% من إجمالي طلبات المشاركة. وتمثل هذه الخطوة سابقة في تاريخ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إذ كانت تقتصر المشاركة على مشاريع تضم مخرجين من أفريقيا أو العالم العربي.

وتولت لجنة دولية من القراء تقييم المشاركات المتقدمة على أساس الدعوة المفتوحة، ثم اُخْتِيرت المشاريع النهائية من قبل لجنة متخصصة. وسيتلقى كل مشروع توجيهاً مخصصاً في الفترة التي تسبق إقامة السوق، مما يضمن استعداد صنّاع المشاريع للتواصل بفعالية مع الشركاء والمستثمرين المحتملين.

وفي إطار التزامه المستمر بدعم المواهب الجديدة، يرحب سوق المشاريع هذا العام بمشاركة صنّاع الأفلام المتميزين؛ أسماء المدير، وصوفيا علوي، وهالكوت مصطفى، الذين عُرضت لهم سابقاً أفلام روائية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، وسيقدمون هذا العام مشاريعهم الجديدة التي لا تزال قيد التطوير.

وفي معرض تعليقها على قائمة هذا العام، قالت هولي دانييل، رئيسة سوق البحر الأحمر: "تجسد اختيارات سوق المشاريع لهذا العام التزامنا الراسخ بدعم الأصوات ووجهات النظر المتنوعة. وبعد أن كانت المشاركة مقتصرة على أفريقيا والعالم العربي، يسرنا أن نرحب هذا العام بالمشاركات من قارة آسيا لأول مرة، حيث ستضم قائمة سوق المشاريع 38 مشروعاً تقدم مواهب متميزة وقصصاً أصيلة من مختلف أنحاء القارتين. ونحن متحمسون لتقديم هذه الإبداعات الفريدة أمام قطاع السينما في مقر المهرجان الجديد في مدينة جدة القديمة".

سيتم تقييم جميع المشاريع المختارة لترشيحها لجوائز سوق البحر الأحمر ومعامل البحر الأحمر المرموقة، بالإضافة إلى جوائز مقدمة من الشركاء سيتم الكشف عنها قريباً. وتقدم هذه الجوائز دعماً مالياً حاسماً في مراحل متعددة من دورة تصنيع المشروع، بدءاً من التطوير والإنتاج وحتى ما بعد الإنتاج، فضلاً عن الدعم المخصص للمشاريع ضمن برنامج "اللودج" ومعمل المسلسلات.



المشاريع المختارة:



مشاريع السوق قيد التطوير:



دو ري ميمي، إخراج فاطمة البنوي

خيالي

المملكة العربية السعودية





فاروق، إخراج هالكوت مصطفى

وثائقي

العراق، النرويج



ملاذ الأمل، إخراج سيماب غول

العمل الأول، خيالي

باكستان



ﻛﻲ ﻃّﻴﺢ اﻟﺒﻘﺮة ، إخراج أسماء المدير

خيالي

المغرب



إحتفال السوبرنوفا، إخراج كريم غريب وجورج بيتر بربري

وثائقي

لبنان، فرنسا



الهرم، إخراج سي جي أوباسي

خيالي

الولايات المتحدة، البرازيل، السنغال، المملكة المتحدة، نيجيريا





أمي؟ ربما، إخراج سوني كالفينتو

خيالي

الفلبين، سنغافورة، تايوان، جمهورية الصين.



سرقة بيروت، إخراج كاتيا جرجورة

العمل الأول، خيالي

لبنان، فرنسا



تهمينة، إخراج أبوزار أميني

خيالي

هولندا، كندا، أفغانستان، ألمانيا



وحدة بيلي، إخراج بالوجي تشياني

خيالي

بلجيكا، فرنسا، هولندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا





لما كان البحر أزرق، إخراج محمد الحديدي

العمل الأول، خيالي

مصر، فرنسا



النار بالنار، إخراج مقبول مبارك

خيالي

أندونيسيا



مشاريع "اللودج":



غريبة في بيت غريب، إخراج داليا نيمليتش

العمل الأول، دراما

لبنان



كارت أزرق، إخراج محمد العمدة

العمل الأول، دراما

السودان، مصر



لو خيّروني، إخراج لنا قمصاني

العمل الأول، دراما، كوميديا سوداء

المملكة العربية السعودية



حد، إخراج جمال كتبي

العمل الأول، دراما

المملكة العربية السعودية



غمضي يا وردة، إخراج رولان حسن

العمل الأول دراما، رعب نفسيّ

المملكة العربية السعودية



سأبتسم في سبتمبر، إخراج أكاش تشابرا

العمل الأول، دراما

الهند،سنغافورة



جيسان، إخراج عائشة سلطانبيكوفا

العمل الأول، دراما، قصة نضوج

قرغيزستان



الصّامتون ، إخراج جواهین زنطار

العمل الأول، دراما، روائي

فرنسا، المغرب



ببو كالي، إخراج ليديا ماتاتا

العمل الأول، دراما

كينيا



طرفاية، إخراج صوفيا علوي

فيلم تشويق طبيّ، دراما

المغرب، فرنسا، بلجيكا



تربكار، إخراج شيلبي كوه

العمل الأول، دراما، واقعية سحرية، فانتازيا

إندونيسيا، سنغافورة



مونجانو ، إخراج عمر حمزة

العمل الأول، رومانسي، أكشن، كوميدي

كينيا



أفلام السوق قيد الإنجاز:



الفائز يعرف من البداية، إخراج جنات الشانوفا

العمل الأول، خيالي

فرنسا، كازاخستان، هولندا، ليتوانيا



الله غني، إخراج زافين نجار

العمل الأول، رسوم متحركة

فرنسا، لوكسمبورج، بلجيكا، كندا



أوديسية الهندباء، إخراج موموكو سيتو

العمل الأول، رسوم متحركة

اليابان، فرنسا، بلجيكا



فوكسي، إخراج كيو جيونغ جيونغ

خيالي

تايوان، هونج كونج



غوريا، إخراج ليفان كوغواشفيلي

خيالي

جورجيا، سويسرا، لوكسمبورغ، بلغاريا، تركيا



ذكريات الأميرة مومبي، إخراج داميان هاوسر

خيالي

سويسرا، كينيا



المتشردين، إخراج أمارتي أرمار

العمل الأول، خيالي

غانا



مشاريع معمل المسلسلات:



بعثة، كتابة نورة العيدي وإنتاج شهريار أحسن

المملكة العربية السعودية



ساريا عثمان غنية عن الرجال، كتابة اسطفان خطار وإنتاج هبه لويس

لبنان



بَازوزو ، كتابة علي كريم وإنتاج دانية الطيب

العراق، المملكة العربية السعودية



جينيرشن "أ"، كتابة مونا أومبوجو وإنتاج لويز كاموانجي

كينيا



سويتش ، كتابة ناثان ماجولا ولوكي لولا أتواين

أوغندا



كولد كيس ون، كتابة نيثين لوكوس وهاري كريشنان

الهند



شاني بازار ، كتابة كاران كبير ونيتين كول

الهند