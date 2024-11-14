الرقابة الصحية تنظم أول ويبينار علمي بعنوان «حياة أفضل لمرضى السكري».. السبت

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن تنظيم أول ويبنار علمي بعنوان:"حياة أفضل لمرضى السكري" يوم السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر، في تمام الثامنة مساء ولمدة ساعتين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر.

يناقش الويبينار التحديات الرئيسية والحلول الاستراتيجية للعناية بمريض القدم السكرية في مصر، وأهم الجوانب التثقيفية والوقائية من الإصابة بمرض السكر للحفاظ على الصحة العامة، ويلقي الضوء على الدلائل الاسترشادية الوطنية لمرضى السكري، وكذلك كيفية وضع وتنفيذ خطة الرعاية التمريضية لمريض السكري، وذلك بحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية والصحة العامة.

وأوضح بيان الهيئة أن حضور الويبنار الذي تنظمه أونلاين مجاني تماما من خلال التسجيل بالرابط: https://forms.gle/YfqL9xRibQVKYb5A7



وفي سياق متصل، شارك رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالجلسة الافتتاحية للملتقى الافتراضي الأول لجودة الرعاية الصحية، الذي نظمته مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام، بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال جودة الرعاية الصحية من مصر، الولايات المتحدة، السعودية، الأردن، الإمارات، والكويت.

وأكد طه خلال كلمته أن الجودة هي حجر الزاوية في تطوير النظام الصحي المصري، تماشياً مع الدستور المصري وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن "جهار" والمُعتمدة دوليا من منظمة "الإسكوا" في ضمان تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى المستويات العالمية وتلبي تطلعات المواطنين.

وأشار طه إلى الدور الهام الذي تقوم به "جهار" في نشر ثقافة الجودة، ودعم المؤسسات الصحية لتحسين خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تضمن أمان وسلامة المريض.

وأضاف، أن تطبيق معايير الجودة في الرعاية الصحية يلعب دورا محوريا في الحد من الوفيات بين المرضى، من خلال تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقليل الأخطاء الطبية، وضمان تقديم الرعاية وفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية.

وتابع، أن التأمين الصحي الشامل يعد مشروعاً وطنياً محورياً يهدف إلى توفير الأمان الصحي للأسرة المصرية، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية، وبأسعار عادلة، مما يسهم في تحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين.

واستعرض إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعدد 7 حزم من المعايير المختلفة والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب الحصول على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، بما يضمن استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت الطبية المعتمدة.

وأضاف، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاحتفال بالأسبوع العالمي للجودة يمثل فرصة لتعزيز الجهود المشتركة مع كافة المؤسسات الصحية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرعاية الصحية في مصر.

وتوجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر لمستشفى شفاء الأورمان على تنظيم هذا الملتقى الهام، الذي يعكس دور المستشفى الرائد في مجال علاج الأورام، وحرصها على تعزيز الجودة وتقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضى، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى في رحلة حصولها على شهادة الاعتماد كأول مستشفى خضراء وفقا للمتطلبات الوطنية للتميز البيئي الصادرة عن الهيئة، كخطوة هامة نحو دعم توجه الجمهورية الجديدة لتحقيق مستويات عالية من الجودة في الخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين حياة المرضى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك بالجلسة الدكتور محمد هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، الدكتور باتريشيا رينسك، الرئيس التنفيذي لهيئة NAHQ الأمريكية، الدكتور أحمد صفوت، مدير إدارة الجودة بمستشفيات شفاء الأورمان، والتي شهدت حضور 720 مشارك من مختلف الدول ومن المهتمين بجودة الرعاية الصحية.