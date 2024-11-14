محافظ المنوفية يطرح 296 وحدة سكنية بالإيجار ضمن مبادرة "سكن كريم" بأشمون والشهداء

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كريم"، وذلك بقرى مركز ومدينة أشمون والشهداء، حيث سيتم فتح باب التقديم للوحدات اعتبارًا من 16 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2024.

وأوضح المحافظ أن هذه الوحدات، وعددها 296، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير مسكن ملائم وآمن للأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطة الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

تفاصيل التقديم:

يتم التقديم في مقرات الوحدات المحلية بمراكز أشمون والشهداء.

الفئات المستحقة تشمل الشباب حديثي الزواج، ذوي الإعاقة، الأرامل، والمطلقات، وقاطني مساكن الإيواء، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

يجب أن يكون المتقدم من أبناء القرية المنشأ بها الوحدة السكنية، ويتراوح عمره بين 21 و65 سنة، مع استثناءات خاصة لحالات معينة.

المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي مع توضيح محل الإقامة.

شهادة الميلاد، قسيمة الزواج، قيد عائلي، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات الأهلية.

تستمر فترة الإيجار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة شروط الأهلية والتفضيل لفئات مستحقة.