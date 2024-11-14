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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: انتخاب ترامب يوفر إمكانية جديدة للحوار بين موسكو وواشنطن

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة
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قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن انتخاب دونالد ترامب يفتح إمكانية لحوار جديد بين روسيا والولايات المتحدة، رغم أن هدف واشنطن لا يزال احتواء موسكو، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف جاتيلوف: "بغض النظر عن التحولات السياسية الداخلية، تسعى واشنطن باستمرار إلى احتواء موسكو،" مشيرا إلي أن "تغيير الإدارة الأمريكية لا يفعل الكثير لتغييره."

وتابع: "التحول الوحيد الذي قد يكون ممكنا هو الحوار بين بلدينا، وهو أمر كان مفقودا خلال السنوات العديدة الماضية."

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