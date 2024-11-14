محافظ المنوفية يكرم الأب القدوة ويهديه مكافأة مالية

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمود معوض الحفني بعد حصوله على لقب "الأب القدوة" على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024 في نسختها الثانية، وذلك بحضور محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال الحفل، قدم المحافظ التهنئة للأب القدوة وأهداه مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديراً لجهوده وعطائه الكريم، مشيداً بالدور البارز الذي يؤديه الآباء في بناء المجتمع.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتكريم مثل هذه النماذج المشرفة، مؤكداً أن الأب يمثل الركيزة الأساسية في تكوين الأسرة القوية والمتماسكة من خلال دوره القيادي في بناء الهوية والثقة.

من جانبه، عبر محمود معوض عن فخره وسعادته بهذا التكريم، موجهاً الشكر لمحافظ المنوفية، وداعياً جميع الآباء إلى بذل أقصى جهدهم في تربية أبنائهم ورعايتهم، بما يسهم في خدمة وبناء المجتمع.

الجدير بالذكر أن مبادرة "الأب القدوة" أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة عام 2023، في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم الأسرة وتقدير دور الأب في المجتمع.

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