المطران عطا الله: الفلسطينيون يتعرضون لنكبة جديدة ويعيشون في ظروف قاسية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن ما يشهده الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو نزوح تحت زخات الرصاص، مشيرًا إلى أن الأيام الحالية هي من أكثر الأيام خطرًا وقسوة.

وأضاف، أن أهل غزة يعيشون في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، حيث إن من لم يمت قتلا فهو معرض للموت جوعًا وعطشًا.

واستكمل خلال بيان نشره صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، اليوم الخميس، متى ستنتهي هذه الآلام والجراح التي يعيشها شعبنا في غزة؟.

وتساءل هل آن الأوان لهذا العالم أن يستفيق من غفوته ويتحرك قادته لوقف الحرب في غزة ولبنان؟ أم أن أبناء شعبنا محكوم عليهم بالموت، كما يصرح قادة الاحتلال الذين يقولون إنهم سيعملون على ضم الضفة الغربية ولن تكون هناك دولة فلسطينية أو كيان وطني مستقل للفلسطينيين؟.

وأشار المطران إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لـ "نكبة جديدة" و"مؤامرة غير مسبوقة"، داعيًا "الأحرار من أبناء الأمة والشعوب الحرة في العالم للوقوف ضد هذه المشاريع الاستعمارية"، لافتًا إلى أن الفلسطينيين شعب حي، ومن يتجاهل وجودهم كمن يدفن رأسه في الرمال ويظن أنه في مكان آخر.

واختتم المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بدعوته إلى وقف الحرب في غزة ولبنان فورًا، محذرًا من أن هذه المآسي لا يجوز لها أن تستمر أو تتواصل، معبرًا عن تضامنه مع أهل غزة الذين يعانون من دمار غير مسبوق نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.