قائمة أبو ريدة تصدر بيانا بشأن التصريحات المنسوبة لمحاميها بإلغاء رابطة الأندية

أصدرت قائمة المهندس هاني أبو ريدة بيانا رسميا، حول ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى محامي القائمة، بخصوص تطوير الكرة المصرية وإلغاء رابطة الأندية حال نجاح القائمة في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونفت قائمة المهندس هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، التصريحات المنسوبة إلى محامي القائمة، والتي تحدثت عن أمور تخص عمل المجلس الجديد حال انتخابه لقيادة الكرة المصرية في السنوات المقبلة وما يخص رابطة الأندية.

وأكدت قائمة المهندس هاني أبو ريدة، أن التصريحات المنسوبة للمحامي ليست حقيقية على الإطلاق، ولم يدل بها المحامي، الذي كان دوره التقدم بالأمس بأوراق ترشح القائمة لخوض الانتخابات والإجراءات القانونية ولم يكن له أي دور فيما يخص القائمة غير تقديم أوراق الترشح.

واشارت القائمة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الرد على جميع الاستفسارات بشكل واضح ومنظم، والإعلان بشكل رسمي عن خطة العمل والبرنامج الانتخابي لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل.

هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

تقدم أمس الأربعاء ممثل عن المهندس هاني أبو ريدة، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق للمهندس هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة واحدة، بين عامي 2016 و2019.

وتضم قائمة المهندس هاني أبو ريدة لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:

هاني حسن علي أبو ريدة - الرئيس

خالد محمد علي الدرندلي - نائب الرئيس

العضوية

أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

محمد محمود يونس الشربيني

وليد عمر عبد الجواد درويش

مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

طارق محمد محمد محمد أبو العينين

محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

إيناس محمد علي مظهر

المرشحون الاحتياطيون

أشرف محمد موسى حسن

جمس حنا جرس جاد الرب

هيام محمد محمد بركة