هنا فلسطين.. مهرجان القاهرة حدث إنساني وثقافي عالمي

شهدت دار الأوبرا المصرية، أمس الأربعاء، افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حدث أبهر الحضور من حيث التنظيم والإعداد، حيث عكس الاحتفال صورة مشرفة عن قدرة مصر على تنظيم فعاليات عالمية رغم التحديات، وتم إعداد السجادة الحمراء بدقة وعناية، مع ديكورات تعكس التراث المصري الأصيل والطابع السينمائي العالمي، فيما تألق النجوم والمشاهير بإطلالات جذابة حملت في بعضها رسائل تضامن مع القضايا الإنسانية.

تضامن مع القضية الفلسطينية

تميزت هذه الدورة من المهرجان بطابعها الإنساني، حيث أعلن القائمون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، في لفتة لاقت استحسان الحضور والمجتمع الثقافي، وعلق علم فلسطين في محيط المسرح، وظهر العديد من الفنانين وهم يرتدون شارات أو دبابيس تحمل ألوان العلم الفلسطيني، بينما اختار البعض وضع علم فلسطين على بدلهم وإكسسواراتهم كرمز للدعم.

مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال

في خطوة جريئة، أكد المهرجان التزامه بمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى ضرورة دور الثقافة والفنون في دعم القضايا العادلة حول العالم، كما تم توجيه الدعوة للفنانين وصناع الأفلام العرب والعالميين للوقوف صفًا واحدًا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر جليًا في كلمات العديد من الضيوف خلال الحدث.

الحضور والفعاليات

شارك في الافتتاح نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، بينهم نيللي، أحمد عز، أروى جودة، ماجد المصري، هنا شيخة، داليا مصطفى، نيكولا معوض، صبرين، ميس حمدان، أحمد حاتم، ميس سليم، بشرى، هالة سرحان، ليلى علوي، والهام شاهين، بالإضافة إلى مخرجين ومنتجين عالميين. كما شهد الحفل حضور شخصيات دبلوماسية وثقافية بارزة، مما أضفى طابعًا عالميًا على الفعالية.

رسائل إنسانية وثقافية

بدأت الفعالية بعرض افتتاحي حمل رسالة سلام وأمل، تضمنت مشاهد وثائقية عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تحية لأرواح ضحايا العدوان في غزة، واختتم الحفل بكلمات مؤثرة من رئيس المهرجان، أكد فيها أن السينما أداة قوية للتغيير ونقل صوت الحق.

ظروف صعبة وإرادة قوية

رغم التحديات التي واجهها المهرجان هذا العام، سواء بسبب الأوضاع السياسية أو التحديات الاقتصادية، وتأجيل الحفل تضامنا مع فلسطين من السنة الماضية، إلا أن الحفل خرج في أبهى صورة، كما أن الفنان حسن فهمي رئيس المهرجان فقد شقيقه الفنان مصطفى فهمي قبل ايام واثناء الاستعداد للمهرجان وكان التأثر ظاهر عليه، وايضا حدث مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب في موسم الرياض بالسعودية في نفس الوقت الذي شهد حصور عدد كبير من النجوم العالميين والعرب والمصريين من بينهم فنانين معروف عنهم حضورهم مهرجان القاهرة.

ومع ذلك أظهرت مصر مرة أخرى قدرتها على تنظيم فعاليات ثقافية تليق بتاريخها ومكانتها العالمية، حيث وُصف الحفل بأنه “رسالة سلام من القاهرة إلى العالم”، وحظي المهرجان بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الدولية، التي أشادت بالتنظيم المحترف والمواقف الإنسانية التي أظهرها المهرجان. ووصفت الصحف العالمية هذا الحدث بأنه “تحالف بين الفن والإنسانية”، مشيرة إلى أن التضامن مع القضية الفلسطينية أضفى بعدًا جديدًا على الفعالية.

لذلك جاء افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 كإشارة إلى دور الفن في توحيد الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية، وكان الحفل مشرفًا، عكس وجه مصر الثقافي والإنساني، ووصلت رسالته إلى العالم بوضوح: السينما ليست فقط وسيلة للترفيه، بل هي منبر للحق والعدل والكرامة، ولقى الحفل اشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كل قرارات الفنان حسين فهمي للتضامن مع فلسطين وايضا لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال والشكل المشرف الذي خرج به افتتاح المهرجان والنجوم.

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