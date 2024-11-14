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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النصر الليبي يدعو بعثة الزمالك لحفل عشاء

بعثة الزمالك فى ليبيا
بعثة الزمالك فى ليبيا
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وجه مسؤولو نادي النصر الليبي الدعوة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحضور حفل عشاء في العاشرة مساء اليوم الخميس.
وسيتواجد فريق النصر الليبي بالكامل في فندق إقامة بعثة الزمالك بمدينة بنغازي الليبية، لإقامة حفل عشاء للفريقين.
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.
ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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