تونس تُقدم "أحلام الطفولة" ضمن عروض مهرجان طيبة للفنون

شهدت الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان، تقديم العرض المسرحي التونسي "أحلام الطفولة: عصفور فنان"، من تأليف وإخراج المسرحي التونسي رضوان الأشقر، وتمثيل دلندة ميساوي، وخلود الناعس، وفرح فطناسي، وتامر خديم الله، وتقنية محمد أمين السبوعي، وتصميم ملابس آمال كينار، وموسيقى عادل الصفاقسي.

وقال مؤلف ومخرج العرض، رضوان الأشقر، إن فصول المسرحية تؤكد للمشاهدين الصغار أن الصداقة لا تتأثر بالإختلاف، ولفت إلى المسرحية نالت من قبل جوائز محلية وعربية عديدة، كأفضل عرض، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلين.

يُذكر أن مدينة أسوان، تستضيف هذا الأسبوع فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون، وذلك بمشاركة فنانين مسرحيين وتشكليين عرب قدموا من تونس، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والسودان، والعراق، بجانب مصر، وتضن عروضا مسرحية ومعارض للفنون التشكيلية، ومسابقات وورش فنية متنوعة.

يُذكر أن فعاليات مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، تُقام للعام الثامن على التوالي، برعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، ومحافظة أسوان، تستقطب العشرات من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، وتتوزّع فعاليات المهرجان من بين عروض مسرحية، وفلكلورية، وتشكيلية.

فنانون من ثقافات ومدارس مختلفة

ويُعد المهرجان مناسبة يلتقي فيها فنانون من ثقافات ومدارس مختلفة، ويتبادلون الأفكار والرؤى، ويتعرفون على تجارب فنية جديدة، ويوظفون خبراتهم في مجالات الفنون المسرحية والتشكيلية في اكتشاف المواهب وتنمية مهارات المبدعين من طلاب المدارس في أسوان.

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