بعد حكم حبسه 6 أشهر.. محامي إمام عاشور يعلن الصلح مع فرد الأمن

أعلن محمد عثمان، محامي إمام عاشور لاعب الأهلي، التصالح مع فرد أمن المول التجاري بعد الأزمة التي وقعت بين الطرفين في وقت سابق.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قررت إلغاء براءة إمام عاشور مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال محمد عثمان محامي إمام عاشور: انه تم التصالح بين إمام عاشور وفرد أمن المول التجاري، وجاري اتخاذ الإجراءات الرسمية.

أزمة إمام عاشور وفرد الأمن



كان أحد أفراد الأمن بأحد المحلات التجارية، قد حرر محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها.