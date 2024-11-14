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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد حكم حبسه 6 أشهر.. محامي إمام عاشور يعلن الصلح مع فرد الأمن

الصلح بين إمام عاشور
الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن
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أعلن محمد عثمان، محامي إمام عاشور لاعب الأهلي، التصالح مع فرد أمن المول التجاري بعد الأزمة التي وقعت بين الطرفين في وقت سابق.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قررت إلغاء براءة إمام عاشور مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال محمد عثمان محامي إمام عاشور: انه تم التصالح بين إمام عاشور وفرد أمن المول التجاري، وجاري اتخاذ الإجراءات الرسمية.

أزمة إمام عاشور وفرد الأمن

كان أحد أفراد الأمن بأحد المحلات التجارية، قد حرر محضرا ضد إمام عاشور واتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عدد من الأشخاص تحرشوا بها.

قضية إمام عاشور حبس أمام عاشور فرد الأمن تصالح إمام عاشور