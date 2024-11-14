محافظ سوهاج يفتتح مؤتمر سوهاج السنوي الثالث لوحدات الكلي

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مؤتمر سوهاج السنوي الثالث لوحدات الكلى، والذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج ، خلال الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري، بنادي نقابة المهندسين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير المساعد، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور كريم سالم منسق عام المؤتمر ومدير الكلى بوزارة الصحة، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة ورئيس المؤتمر .



أعرب محافظ سوهاج، خلال المؤتمر عن تقديره لقطاع الصحة بسوهاج والقائمين عليه، والجهد المبذول على أرض الواقع، وحث الأطباء على نقل وتبادل خبراتهم العلمية والعملية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مؤكدا حرص المحافظة على دعم المؤتمرات الطبية في شتى التخصصات بهدف ثقل و نقل الخبرات إلى أبنائها الأطباء بما يخدم خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة لصالح المرضى.



وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستعرض رئيس المؤتمر من خلال فيلم تسجيلي إنجازات إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج، وأقسام ووحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.



الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد حول أمراض الكلى وطرق العلاج المستحدثة، ويتناول عملية صيانة ماكينات الغسيل الكلوي بجميع أنواعها، ومحطات معالجة المياه الملحقة بها، بجانب المادة العلمية ما يجعله يتسم بالشمولية، ويستمر خلال الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري، بحضور 20 أستاذ أمراض كلى من مختلف الجامعات المصرية، وحوالي 100 طبيب كلى من مختلف وحدات الكلى بسوهاج والمحافظات الأخرى، وعدد من مديري إدارات الكلى من مختلف المحافظات.

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