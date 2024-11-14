محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة أسيوط وأرصفة المشاة إستجابة لشكاوى المواطنين؛ وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية لمتابعة مدى تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

رافقه خلالها اللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد ثابت رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، ومدير شرطة المرافق ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

بدأت الحملة بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط حيث تم رصد عدد من المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المشاه وتشوه المظهر الحضاري للشوارع موجهاً برفعها باستخدام معدات الإنقاذ السريع والأحياء من لوادر وقلابات مع تكثيف الحملات بشكل دوري حتى لا تعود مرة أخرى على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وواصل محافظ أسيوط تنفيذ الحملة برفع الإشغالات والتعديات بمحيط موقف المعلمين تلاها منطقة السادات بحي غرب ثم انتقل ـ سيراً على الأقدام ـ إلى شارعي يسري راغب و23 يوليو حتى ميدان المجذوب لرفع الإشغالات والتعديات من وسط المدينة حيث أمر برفع فتارين الطعام والمشروبات وفرش الخضروات والفاكهة العشوائية وغير القانونية والمخالفة لشروط الترخيص والدفاع المدني والأمن الصناعي والصحة والبيئة وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، أهمية إلتزام الباعة الجائلين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملهم للإستفادة من المزايا التي تمنحها لهم الدولة وإلا سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم وقوة دون تهاون أو تقاعس موضحاً أن المحافظة وفرت لهم بدائل في أسواق حضارية متاحة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي، وناشدهم بالتوجه لمقر الوحدة المحلية للأحياء للتعرف على الأماكن المتاحة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية لتكثيف الحملات المفاجئة لتحقيق الأمن والسلامة والانضباط للشارع الأسيوطي.

وعبر الأهالي بهذه المناطق عن سعادتهم البالغة إزاء اهتمام اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط برفع الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة أسيوط.

كما استمع المحافظ ـ خلال الحملة ـ لبعض المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم وأمر على الفور بسرعة التعامل معها وتقديم بعض المساعدات العينية العاجلة للحالات المستحقة.