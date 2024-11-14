جامعة سوهاج تفعل الإتاحة الرقمية والتسويق الإعلامي للطلاب ذوي الإعاقة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بإن الجامعة تسعى باستمرار الي تفعيل الإتاحة الرقمية للطلاب ذوي الاعاقة وتوفير بيئه جامعية دامجة ليس فقط بالجانب التعليمي ولكن علي كافة المستويات، من خلال تسهيل انتقال كل المعلومات لهم بصورة متاحة تتناسب مع كل أنواع الإعاقات المدمجة بمختلف كليات الجامعة، موضحاً أنه جارٍ وضع خطة لتفعيل الإتاحة الشاملة الرقمية لكل الأخبار والفعاليات والأنشطة علي بوابة الجامعة الإلكترونية لتمكين مختلف الفئات من ذوي الإعاقة المتابعة بشكل سهل، مما يسهم في تحقيق بيئة جامعية دامجة وفق أعلي المواصفات.

وأكد النعماني، جودة الخدمات الإلكترونية الرقمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بداية من مراحل التنسيق الالكتروني والالتحاق بالكليات والتشعيب الداخلي الإلكتروني، والدفع الإلكتروني مجاناً علي منصة زاد للخدمات الإلكترونية لجميع الرسوم المستحقة للطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك دعمهم ومساندتهم في تسجيل واعتماد المقررات إلكترونياً من خلال وحدات الدعم الفني بمختلف كليات الجامعة، مما يحقق جودة الخدمات وتحقيق الراحة النفسية لهم ولأسرهم، والتي تسهم بدورها ايضاً في رفع معدل الجامعة ضمن التصنيفات الإقليمية والدولية خاصة محور رعاية ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، وانشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للطلاب من غير ذوي الإعاقة بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التسويق الإلكتروني الإعلامي لأنشطة الطلاب ذوي الإعاقة محور أساسي ضمن اهتمامات الجامعة من خلال الصفحة الإعلامية، والتي تقوم بتغطية جميع الأنشطة والفعاليات والمشاركات التي تبرز الصورة الذهنية الإيجابية لدور الطلاب ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة والإستثمار فى رأس المال البشري، وإبراز النماذج المبدعة والمتميزة من ذوي الإعاقة من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه في هذا السياق شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة في ورشة تدريبية حول الاتاحة الشاملة الرقمية والتسويق الإعلامي لمراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وذلك في اطار تنفيذ بنود برتوكول التعاون بين الجامعة و هيئة امديست.

وأشار الدكتور طارق زكي مدير المركز، إلي انه شارك بورشة العمل كلا من الدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز، والمهندس علاء عاطف الصادق أخصائي حاسبات آلية، وذلك بحضور ممثلي هيئة امديست الأمريكية والمسئولين عن مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية وذلك لمدة يومين بمدينة الإسكندرية.

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