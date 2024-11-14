وزير الخارجية: الزيارات المتبادلة مع جنوب إفريقيا تعكس الحرص على تعزيز التعاون

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن لقاء وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كان هاما ووديا، مؤكدا الانتهاء منذ قليل من فعاليات الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين مصر وجنوب إفريقيا، بعد مضي 6 أشهر من انعقاد الجولة الـ10 للجنة التعاون المشترك على المستوى الوزاري في بريتوريا.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا: «التقيت بوزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، ولا شك أن تبادل الزيارات الوزاري يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز أواصر الأخوة خاصة في ضوء اللقاء الآخير الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره بجنوب إفريقيا على هامش البريكس، وهذا يعكس الإرادة المشتركة لمزيد من الارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك».