وزير الخارجية: حالة الاستقطاب العالمي تتطلب ضرورة العمل المشترك لمصلحة القارة الإفريقية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن حالة الاستقطاب الحالية التي يشهدها العالم والتي تتفاقم فيها نزاعات الهيمنة وتشتد فيها الصراعات تفرض على مصر وجنوب إفريقيا ضرورة العمل المشترك من أجل مصلحة القارة الإفريقية ومصلحة البلدين الشقيقين بما يخدم مساعي تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، نحن في أمس الحاجة إلى التضامن والتكاتف وتعزيز العمل الجماعي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وفي الأطر الأخرى القائمة في القارة.