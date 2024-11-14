رئيس جامعة سوهاج يعلن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة اليوم، حيث تم فتح باب الترشح لخوض الانتخابات وسحب وتقديم الاستمارات للعام الجامعي2024 / 2025، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التى حددها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد بدأت فعاليات الماراثون بإلتقاط صورة تذكارية، أمام مبنى الإدارة المركزية، بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة .

و أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالحشد الكبير للطلاب و الذي ينطوي على فكرة واحدة وهي "الوطن"، وببدء ماراثون الانتخابات الطلابية، الذي يعد بمثابة محاكاة مصغرة لتجربة حقيقية من ممارسة الديمقراطية، داعياً الطلاب بضرورة التفاعل الإيجابي فى هذا العرس الديمقراطي عن طريق التقدم للترشح أو المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم، لتحقيق الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وضمان انتخابات اتحادات طلابية قوية تعبر عن جموع الطلاب، مشددًا على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب في انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع عدد من الشروط يجب أن تنطبق على الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب، وهى أن يكون الطالب مصري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وان يكون له نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى، ويجب أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية، وألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة، ولم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف، وألا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.

واكد الدكتور علاء غالب، ثقته الكاملة في طلاب جامعة سوهاج لإمتلاكهم قدرًا عاليًا من الوعي في الإدلاء بأصواتهم للمرشح المناسب من زملائهم، بحرية تامة وعدم الانسياق وراء الشعارات، لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بالقواعد والشروط المفروضة أثناء فعاليات الإنتخابات لضمان النجاح لهذا العرس الديمقراطي الجامعي.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تضم كلا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، الدكتور سمير أبو المجد المدرس بكلية الحقوق، الطالبة ناهد ويليام، والطالب محمد أشرف.

1000009694

1000009691

1000009685

1000009688

1000009664

1000009682

1000009670

1000009679

1000009676

1000009646

1000009661

1000009673

1000009649

1000009655

1000009667

1000009658

1000009652

1000009643

1000009640

1000009631

1000009628

1000009637

1000009634

1000009625

1000009616

1000009610

1000009613

1000009619