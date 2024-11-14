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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يعلن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة اليوم، حيث تم فتح باب الترشح لخوض الانتخابات وسحب وتقديم الاستمارات للعام الجامعي2024 / 2025، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التى حددها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد بدأت فعاليات الماراثون بإلتقاط صورة تذكارية، أمام مبنى الإدارة المركزية، بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور علاء  غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة .

و أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالحشد الكبير للطلاب و الذي ينطوي على فكرة واحدة وهي "الوطن"، وببدء ماراثون الانتخابات الطلابية، الذي يعد بمثابة محاكاة مصغرة لتجربة حقيقية من ممارسة الديمقراطية، داعياً الطلاب بضرورة التفاعل الإيجابي فى هذا العرس الديمقراطي عن طريق التقدم للترشح أو المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم، لتحقيق الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وضمان انتخابات اتحادات طلابية قوية تعبر عن جموع الطلاب، مشددًا على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب في انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم وضع عدد من الشروط يجب أن تنطبق على الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب، وهى أن يكون الطالب مصري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وان يكون له نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى، ويجب أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية، وألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة، ولم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف، وألا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.

واكد الدكتور علاء غالب، ثقته الكاملة في طلاب جامعة سوهاج لإمتلاكهم قدرًا عاليًا من الوعي في الإدلاء بأصواتهم للمرشح المناسب من زملائهم، بحرية تامة وعدم الانسياق وراء الشعارات، لافتًا إلى ضرورة الإلتزام بالقواعد والشروط المفروضة أثناء فعاليات الإنتخابات لضمان النجاح لهذا العرس الديمقراطي الجامعي.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تضم كلا من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، الدكتور سمير أبو المجد المدرس بكلية الحقوق، الطالبة ناهد ويليام، والطالب محمد أشرف.

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اسرة طلاب من أجل مصر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أيمن عاشور وزير التعليم العالي حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج طلاب من أجل مصر وزير التعليم العالي والبحث العلمي