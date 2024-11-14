رونالد لامولا: نتطلع لنقل مستوى العلاقات مع مصر إلى الشراكة الإستراتيجية

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا "رونالد لامولا"، إننا نعمل مع مصر على دعم زيادة الاستثمارات والتجارة بين البلدين، مهنئًا القاهرة لنجاحها في استضافة المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تقاربا في الرؤى مع مصر بشأن دعم التعاون الثنائي وتعزيز قدرات القارة الإفريقية.

وتابع وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: " نتطلع لنقل مستوى العلاقات مع مصر إلى الشراكة الاستراتيجية".