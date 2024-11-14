الآلاف يشيعون جثامين ضحايا حادث المطرية فى الدقهلية.. شاهد

شيع الآلاف من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، جثامين 11 من المتوفين جراء حادث سير وتصادم بين سيارة نقل وأتوبيس لنقل العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد أثناء عودتهم على طريق (المطرية - بورسعيد) الجديد.

وخرجت جثامين المتوفين من 4 مساجد بمدينة المطرية لـ11 متوفى وهى مسجد الفتح والنور والريس ووهبه فيما خرجت جنازة السائق من المسجد الكبير بقرية الخلايفة مركز المنزلة وسط انهيار وبكاء وعويل لأسر المتوفين وذويهم.

والمتوفين فى الحادث من أبناء المطرية هم نجلاء الغريب محمد الشوه 19 عامًا، ورحاب جمعه محمود السيد عبد الله 42 عامًا، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوة 43 عامًا، ومحمد علی محمد خضر 18 عامًا، وأحمد محمد المتولى السحراوي 19 عامًا، وريهام محمد محمد المتولى 45 عاماً ، ومحمد محمد السعيد عيد 19 عامًا، ومايسه حسن عبد السلام محمد القرعي 35 عامًا، وفاطمة الزهراء محمود حسين 35 عامًا، وفتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53 عامًا، وهبه السيد محمد بحیري 45 عامًا.

فيما حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مدير الأمن على تفقد حالة المصابين المتواجدين بمستشفيات المطرية والمنزلة موجهاً بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم وكافة الاحتياجات .

في السياق ذاته انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية لتفقد حالات المصابين بمستشفى المنزلة والمطرية العام جراء وقوع حادث أتوبيس المطرية والذي وقع علي طريق بورسعيد المطرية الجديد مساء أمس الأربعاء .

واطمئن " محافظ الدقهلية " على المصابين داخل أقسام المستشفى ووجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة الي المستشفيات الجامعيه والصحية بالمنصوره إذا استدعي الأمر ذلك .

والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضي وأكد لهم علي متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصياً وأنه لن يتركهم حتي يمتثله للشفاء تماما ويعودون الي بيوتهم ، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه .

وأمر اللواء طارق مرزوق علي الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم .

وأعرب " محافظ الدقهلية" عن حزنه الشديد جراء وقع هذا الحادث المؤلم ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطرية، ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل ، وأعلن عن تواجده وسط ابناء المطريه لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

يذكر أن طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" قد شهد مساء أمس حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة مما أدى إلى إصابة 22 ووفاة 12 شخص.

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