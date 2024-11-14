الزمالك يعلن موعد انضمام محمود بنتايك للبعثة في ليبيا

يصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا في التاسعة صباح غداً الجمعة للانضمام لبعثة الفريق الأبيض، استعداداً لخوض ودية النصر الليبي.

ومن المقرر أن يصل بنتايك إلى ليبيا عن طريق مطار بنينا الدولي، للتواجد مع بعثة الزمالك من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك، ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدٍ الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.