ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث لعام 2024 إلى 6.7%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.7% من إجمالي قـــوة العمل بارتفاع 0.2 % عن الربع السابق.

واشار الجهاز إلى أنه سجل تقدير حجم قوة العمل 32.218 مليون فرد مقابل 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 2.5 %، وبلغت قوة العمل في الحضر 14.190 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.786 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (694) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، فيما ارتفع المتعطلين بمقدار (101) ألف متعطل ما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (795) ألف فرد.

وأوضح الجهاز، أن عدد المتعطلين سجل 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.7 % من إجمالي قوة العمل منهم (1.106 مليون ذكور، 1.053 مليون إناث) مقابل 2.058 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (101) ألف متعطل بنسبة 4.9%، وانخفاض قــدره (104) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.6%.

ولفت الجهاز إلى أن مـعدل البـطالة بين الذكــور ارتفع إلى 4.2% من إجمالي الذكور في كلً من الربع الحالي والسابق من عام 2024 مقابل 4.8% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 18.2% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 17.3% في الربع السابق مقابل 17.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلون طبقا لفئات السن

10.4% نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الثالث 2024

- 10.4% لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) مقابل 7.4% في الربع السابق .

- 33.6٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 30.5% في الربع السابق، وبلغ 21.7 % لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 26.3% في الربع السابق، 34.3% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) مقابل 35.8% في الربع السابق.

وبلغ 10.1 %معـــدل البطالة في الحـضر مقــابل 4.0% في الريــف خلال الربع الثالث لعام 2024، ويلغ معدل البطالة في الحضر10.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 10.0% في الربع السابق مقابل 9.7% فى الربع المماثل من العام السابق.

ونوه الجهاز إلى أن معدل البطالة في الريف وصل إلى 4.0% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.8% في الربع السابق مقابل 5.1% في الربع المماثل من العام السابق.