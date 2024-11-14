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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: ترفيع العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

بدر عبدالعاطي وزير
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز
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قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه جرى ترفيع العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والزخم الذي تشهده العلاقات بين الدولتين يأتي بناء على توجيه مباشر ومتابعة مستمرة من قيادتي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «رئيسا البلدين اتفقا على تكثيف الجهود وتعزيزها لتحقيق مصالح وتطلعات القارة الإفريقية خاصة أن البلدين كبيرين في القارة».

وتابع أن هناك توجيهات بضرورة العمل على تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك.

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية مصر وجنوب افريقيا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا