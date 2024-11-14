انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

شهدت جامعة حلوان، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر، إلى جانب منسقي الأسرة بمختلف كليات الجامعة.

بدأت المراسم بالتقاط صورة تذكارية جماعية، وشهد مسرح مجمع الفنون والثقافة تجمع الطلاب وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري حيث احتشد المسرح بطلاب أسرة من أجل مصر من جميع كليات الجامعة، قبل أن يتوجه الطلاب إلى كلياتهم لسحب وتقديم استمارات الترشح.

وتم فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات اليوم، ويتم إعلان الكشوف المبدئية: الأحد، 17 نوفمبر 2024، وتقديم الطعون: الإثنين 18 نوفمبر 2024، ثم فحص الطعون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء، 20 نوفمبر 2024.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر 2024، وتنطلق انتخابات الإعادة الإثنين 25 نوفمبر 2024، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر 2024.

وتنطلق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة الخميس 28 نوفمبر 2024.

كما حددت الجامعة شروط الترشح، والتي تتضمن أن يكون الطالب مصري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وله نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى، يجب أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية، وألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة، ولم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف، وأن لا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.