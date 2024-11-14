وزير الخارجية: مصر تقدر مواقف جنوب إفريقيا لدعم حقوق الفلسطينيين

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّ مشاوراته مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، تطرقت إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»: «اتفقنا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع ونؤكد في هذا الشأن تقدير مصر الكامل لمواقف جنوب أفريقيا الدعامة لحقوق الشعب الفلسطيني».

وتابع: «تطرقنا إلى الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية فضلا عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، والأزمات في ليبيا والسودان والوضع في الصومال والقرن الأفريقي ومناطق البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد».

وواصل: «اتفقنا مجددا على ضرورة استمرار الجهود المشتركة الهدافة لمحاصرة وهزيمة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة لمختلف الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية، فضلا عن القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة الدول والمجتمعات الأفريقية».