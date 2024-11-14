"النجاة لونها رمادي".. معرض تشكيلي يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني بالخليل

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة الخليل، وبالتعاون مع مرسم سونيا اقنيبي، معرض الفن التشكيلي "النجاة لونها رمادي" للفنانة سبيل سيد أحمد، إذ ضم المعرض عدداً من اللوحات الفنية التي رسمتها الفنانة بريشتها تعبيراً عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وحضر الافتتاح رشاد أبو حميد، مدير وزارة الثقافة في محافظة الخليل وأماني أبو اسنينة مدير دائرة الثقافة والشباب في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات الثقافية والوطنية والشعبية وبحضور حشد من المهتمين والمثقفين.

ونقل رشاد أبو حميد تحيات وزير الثقافة عماد حمدان، وأكد دور الوزارة في رعاية المواهب الفنية الشابة وتقديم الدعم والمساندة لهم ليتمكنوا من إيصال رسالتهم الوطنية إلى العالم، وقال: إن افتتاح هذا المعرض في قلب الخليل القديمة هو رسالة تأكيد على تمسكنا بأرضنا ووطنا وتعزيزاً لصمود أهلنا في البلدة القديمة.

كما عبرت أماني أبو اسنينة عن دعمها لكل المبدعين في المجالات الثقافية المختلفة والذين يحملون رسالة هذا الشعب وهمه في الدفاع عن أرضه، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة بين كافة القطاعات لمساندة المبدعين من أبناء شعبنا الفلسطيني.