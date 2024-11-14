ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"النجاة لونها رمادي".. معرض تشكيلي يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني بالخليل

الفنانة الفلسطينية
الفنانة الفلسطينية سبيل سيد احمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة الخليل، وبالتعاون مع مرسم سونيا اقنيبي، معرض الفن التشكيلي "النجاة لونها رمادي" للفنانة سبيل سيد أحمد، إذ ضم المعرض عدداً من اللوحات الفنية التي رسمتها الفنانة بريشتها تعبيراً عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وحضر الافتتاح رشاد أبو حميد، مدير وزارة الثقافة في محافظة الخليل وأماني أبو اسنينة مدير دائرة الثقافة والشباب في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات الثقافية والوطنية والشعبية وبحضور حشد من المهتمين والمثقفين.

ونقل رشاد أبو حميد تحيات وزير الثقافة عماد حمدان، وأكد دور الوزارة في رعاية المواهب الفنية الشابة وتقديم الدعم والمساندة لهم ليتمكنوا من إيصال رسالتهم الوطنية إلى العالم، وقال: إن افتتاح هذا المعرض في قلب الخليل القديمة هو رسالة تأكيد على تمسكنا بأرضنا ووطنا وتعزيزاً لصمود أهلنا في البلدة القديمة.

كما عبرت أماني أبو اسنينة عن دعمها لكل المبدعين في المجالات الثقافية المختلفة والذين يحملون رسالة هذا الشعب وهمه في الدفاع عن أرضه، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة بين كافة القطاعات لمساندة المبدعين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏الحائط الغربي‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏الحائط الغربي‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏الحائط الغربي‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏١٠‏ أشخاص‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏الحائط الغربي‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

 

 

 

 

وزارة الثقافة الفلسطينية محافظة الخليل معرض الفن التشكيلي النجاة لونها رمادي سبيل سيد أحمد معاناة الشعب الفلسطيني