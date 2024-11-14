شركة طيران أمريكية شهيرة تفقد معظم قيمتها خلال ساعات.. تعرف على السبب

خسرت شركة طيران سبيريت إيرلاينز، إحدى أكبر ثلاث شركات طيران للرحلات الجوية منخفضة التكلفة داخل الولايات المتحدة، نحو 60% من قيمتها السوقية في يوم واحد منذ افتتاح أسواق الأسهم في العالم، بعد شائعات عن إعلان وشيك عن إفلاسها.

ويأتي الانخفاض الكبير في القيمة نتيجة ما تداولته الصحف المالية حول إعلان الشركة الوشيك عن وصولها إلى حالة الإفلاس.

وعلى الرغم من كونها ثالث أكبر شركة في السوق المحلي الأمريكي، إلا أنه بعد هذه الخسارة اليومية الكبيرة في القيمة، تتداول الشركة الآن بسعر 1.3 دولار للسهم الواحد، في حين يتداول منافسو الشركة مثل دلتا بسعر حوالي 64 دولارًا للسهم الواحد.

ووفقا لمصادر اقتصادية، فإن جزءا من سبب الانخفاض الشديد في القيمة هو أن عددا كبيرا من المستثمرين قاموا بشراء خيارات "قصيرة" ضد الشركة، مما يعني أن الكثيرين في السوق يراهنون ضد نجاح الشركة، مما يؤدي إلى زيادة التدهور الاقتصادي.