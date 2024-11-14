محافظ بني سويف للتنفيذيين: روح الفريق الواحد قادتنا للفوز بجوائز تميز الأداء المؤسسي

ترأس" اليوم" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نائب المحافظ"بلال حبش"، والسكرتير العام اللواء حازم عزت، المستشار العسكري للمحافظة العميد أركان حرب محمد سمير، ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات، ومديري عموم المديريات، ومديري بعض الإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

استهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس التنفيذي، مشيدًا بتعاونهم الفعال وروح الفريق الواحد التي يعملون بها، مؤكدا أن هذا التناغم بين مختلف القطاعات ساهم بشكل كبير في تحقيق بني سويف لجوائز عدة على الصعيدين المحلي والدولي، من بينها: فوز المحافظة بجائزة "أفضل نماذج للفراغات العامة المفتوحة" التي تُمنح هذه الجائزة للمدن التي تنفذ نماذج حضرية مبتكرة تلبي احتياجات الإسكان والتوسع العمراني المستدام، مع التركيز على توفير مساحات عامة مفتوحة تخدم المجتمع وتزيد من جودة الحياة، إضافة إلى جائزة تميز الأداء ضمن 6 محافظات فقط على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، حيث تعتبر هذه الجائزة تتويجا أخر وتأكيدا على الجهود النوعية لمنظومة العمل بالمحافظة في دعم توجهات رؤية مصر 2030 فيما يخص تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، لاسيما في مجالات ومعايير: التخطيط التشاركي، دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية.

كما أشار المحافظ إلى أن اختياره ضمن أول دفعة من"أكاديمية قادة المدن العربية"،التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، موضحًا أن هذا البرنامج يُعد من أهم البرامج التي تهدف إلى تأهيل القيادات المحلية وتعزيز قدراتهم في إدارة المدن بشكل يتناسب مع المتغيرات السريعة والتحديات التنموية، موضحا أن انضمامه لهذا البرنامج يُعتبر تكريمًا لجهود المحافظة المستمرة لتطوير الأداء التنفيذي وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات

وأكد المحافظ أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بفضل العمل وفق استراتيجية محلية شاملة، تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات مصر، والتي انطلقت كخطوة عملية لدعم تنفيذ محاور وأهداف رؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن لاستراتيجية المحلية للمحافظة تشمل 6 قطاعات اقتصادية وترتكز على عدة محاور رئيسية، منها تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار، وتطوير القطاع الصحي والتعليمي، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأهداف التنموية والخدمية .

ومن جانبهم عبّر أعضاء المجلس التنفيذي عن تقديرهم للدعم المستمر الذي يوفره المحافظ لهم، مؤكدين على التزامهم بتنفيذ توجيهاته والعمل على معالجة أي قصور قد يواجههم في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات للمحافظة، موضحين أن وجود المحافظ إلى جانبهم بشكل دائم، سواء من خلال المتابعة المستمرة أو التوجيهات الداعمة لهم ، يشكل حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل على تقديم الأفضل لأبناء المحافظة.