فيفا يخاطب الأهلي بشأن قائمة الفريق في كأس إنتركونتيننتال

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي بشأن التجهيزات والإجراءات الخاصة بمباريات كأس إنتركونتيننتال التي ستقام منتصف شهر ديسمبر المقبل في قطر.

وتوج الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث عقب الفوز على العين الإماراتي، ليتأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وتلقي الأهلي خطاب رسمي من "فيفا" بقائمة الفريق النهائية التي يخوض بها الأهلي مباراة نصف النهائي والمكونة من 26 لاعبا قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.



وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قائمة المباراة ستكون من 23 لاعبا فقط.



ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع يوم 21 نوفمبر الجاري عبر تقنية زووم للحديث عن كافة التجهيزات بشكل نهائي.



ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل وتقام المواجهة على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

أسعار تذاكر مباريات كأس إنتركونتيننتال

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال