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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس غرب مدينة نصر

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة
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تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس مدرسة محمد فريد الابتدائية والسيدة عائشة الرسمية لغات التابعين لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

وكانت في استقبالها، خديجة مجاهد مدير عام الإدارة، وفى بداية الزيارة قامت بمتابعة الإشراف اليومى وجداول الحصص الدراسية وتوزيعها لجميع المواد الدراسية.

كما تفقدت الفصول الدراسية، وتابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية ومستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب وتجاوبهم  أثناء الشرح، بالإضافة إلى متابعة التقييمات الأسبوعية وتصحيحها لجميع الطلاب.

ووجهت بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط، وشددت على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

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