محافظ القاهرة يتفقد أعمال تجهيز مجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تجهيز مجزر 15 مايو نصف الآلى بعد تطويره واستكمال الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المجزر ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به مشيرًا إلى أن مجزر 15 مايو سيخدم بعد افتتاحه أحياء المنطقة الجنوبية طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيده زينب.

ومجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا، وعنبرين للذبح، ومظلتى إنتظار سيارت، وحظائر ايواء للحيوانات (الكورانتينة)، كما يضم المجزر خطا لذبح الأغنام يستوعب 500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000م3 ، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري ،وعدد من قيادت المحافظة.