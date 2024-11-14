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الخميس 14 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي ينافس ريال مدريد على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ في 2024

الاهلى
الاهلى
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ينافس النادي الأهلي المصري، ريال مدريد الإسباني، على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ فى العالم لعام 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، يوم 27 ديسمبر المقبل، في نسخته الـ 15.

وكشفت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، عن قائمة تضم 10 أندية، تنافس على حصد جائزة الأفضل لعام 2024.

وجاءت قائمة الفرق المنافسة على حصد جائزة الأفضل لعام 2024 كالتالي: 

1- الأهلي المصري
2- العين الإماراتي
3- ريال مدريد الإسباني
4- أتالانتا الإيطالي 
5- أتلتيكو مينيرو البرازيلي
6- بوتافوجو البرازيلي 
7- إنتر ميلان الإيطالي 
8- مانشستر سيتي الإنجليزي 
9- أولمبياكوس اليوناني 
10- باريس سان جيرمان الفرنسي
11- سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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