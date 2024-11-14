بريطانيا تدين تصريحات سموتريش بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية

أدانت بريطانيا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، بشأن اقتراحه ضم الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ايفينينج ستاندرد" البريطانية.

وقال سموتريش، إنه يأمل في أن يمهد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة المقبل، الطريق للسيادة الإسرائيلية علي الضفة الغربية في عام 2025.

وعلق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، على تصريحات سموتريش، قائلا، إن ذلك سيكون غير قانوني وسيقضي على أي آمال في السلام في المنطقة.

ودعا فالكونر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض تصريحات سموتريش، معربًا عن إدانته لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تقترح ضم أراضي في الضفة الغربية لإسرائيل.

وقال، إن الضم لا يقوض إلا آفاق السلام، وسيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى أنه على الحكومة الإسرائيلية أن ترفض ذلك.