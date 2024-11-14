طرح تذاكر مباريات كأس إنتركونتيننتال.. تعرف على الأسعار

طرحت اللجنة المحلية المنظمة لكأس القارات للأندية "فيفا"، تذاكر البطولة، بدءًا من اليوم الخميس 14 نوفمبر في الساعة 11 صباحًا، وسيكون لحاملي بطاقات فيزا الفرصة لشراء التذاكر مبكرًا قبل طرحها للعامة يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام بطولة إنتركونتيننتال في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر بمشاركة أندية عالمية هي ريال مدريد الإسباني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا)، النادي الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا 2024)، باتشوكا المكسيكي (بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2024)، بالإضافة إلى الفريق الفائز في بطولة كوبا ليبرتادوريس 2024.

أسعار تذاكر المباريات:

ديربي الأمريكيتين، الأربعاء 11 ديسمبر، وكأس التحدي، 14 ديسمبر (استاد 974):

- الفئة 1 – 150 ريال قطري

- الفئة 2 – 70 ريال قطري

- الفئة 3 وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة – 40 ريال قطري

المباراة النهائية لكأس القارات للأندية قطر 2024،18 ديسمبر، (استاد لوسيل)

- الفئة 1 – 1000 ريال قطري

- الفئة 2 – 600 ريال قطري

- الفئة 3 وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة – 200 ريال قطري