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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية بالحامول

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز بكفر الشيخ
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية تضمنت « 4 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين غير مطابق للمواصفات» تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

1000006456
1000006456
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