مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

لقيت فتاة مصرعها، جراء اصطدم قطار بجسدها أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار ب"سلمي م م ا" ، مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.