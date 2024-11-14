ads
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع فتاة صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبدرشين

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت فتاة مصرعها، جراء اصطدم قطار بجسدها أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار ب"سلمي م م ا" ، مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أحمد يحيى أجهزة الأمن السكة الحديد السكة الحديد بالبدرشين النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة جنوب محافظة الجيزة شريط السكة الحديد شرطة البدرشين مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة