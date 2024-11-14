«أصبحت ملاجئ للنازحين».. 175 ألف طالب يعودون إلى المدراس بلبنان

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مدارس بيروت تتحول إلى ملاجئ للنازحين».

وأفاد التقرير: «بين جنبات مدرسة في بلدة عمشيت الساحلية شمالي العاصمة اللبنانية بيروت، يتزاحم هؤلاء الأطفال الصغار في أحد المباني للعودة إلى التعليم بعد أن تحولت المدرسة منذ أكثر من شهرين إلى ملجأ مؤقت يكتظ بمئات النازحين».

وأضاف: «فبين عشية وضُحاها، تحولت ممرات هذه المدرسة التي كانت تعج بضحكات الأطفال، إلى مناطق استراحة للعائلات التي تبحث عن ملجأ، وامتلئت ساحة اللعب التي كانت في السابق منطقة صاخبة بالسيارات بينما تدلت من نوافذ الفصول الدراسية ملابس اللاجئين».

وتابع التقرير: «وفي بلد مزقه الحرب أكثر من مرة خلال العقود الأخيرة، يبدو الصمود أمرا معتادا حيث شرعت وزارة التعليم اللبناني رغم الأزمات التي تعصف بالبلاد في إعادة الفتح التدريجي للمدارس، مما سمح لنحو 175 ألف طالب بالعودة إلى بيئة تعليمية لاتزال بعيدة عن الوضع الطبيعي».