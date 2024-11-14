انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسوان

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن الجدول الزمني لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات

وقال رئيس الجامعة، إن اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 من نفس الشهر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر الجاري 2024 ويأتي ذلك في إطار تعزيز الولاء والانتماء لدي الطلاب والعمل علي تفريغ طاقتهم الإيجابية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، أنه سوف تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 من الشهر نفسه، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

وأوضح الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الانتخابات الطلابية تمثل تدريبات عملية للمشاركة في الأنشطة الطلابية ودور الطلاب تجاه المجتمع والبيئة المحيطة من حيث التفاعل بشكل إيجابي داخل الاتحادات بمختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عبد الصادق منسق الأنشطة الطلابية ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر، أن الأسر الطلابية تلعب دورا كبيرا في المشاركة المجتمعية والحياة السياسية علي مدار تاريخ مصر الحديث وأن أسرة طلاب من أجل مصر كان لها دورا بارزا في جامعة أسوان وقد شاركت ونظمت العديد من الفاعليات والأنشطة الطلابية.

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