الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق عدة بجنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، غارة بصاروخ على دير الزهراني بمحافظة النبطية جنوب لبنان، دون أن ينفجر، إلى جانب غارات استهدفت الحنية وبيوت السياد بالجنوب.

وأفاد التليفزيون اللبناني، في نبأ عاجل اليوم الخميس - أن الجيش الإسرائيلي وجه تهديدا جديدا إلى سكان منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن عناصر المقاومة استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية بين بلدتي حولا ومركبا شرق لبنان بالصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي، نشر تهديدا للسكان في مناطق الغبيري والشويفات العمروسية صباح اليوم، فيما شهدت الضاحية غارة من قبل الطيران الإسرائيلي وإطلاق نار كثيف للإخلاء.