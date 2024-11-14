إصابة شخص بحروق بعد اشتعال النار بمنزل في الدقهلية

اصيب شخص بحروق من الدرجة الاولى بالوجه والكفين اثر حريق بمنزل في أرض الجزيرة بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفي ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حريق بمنزل بمنطقة أرض الجزيرة في ميت غمر ووجود مصاب.

وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر.

وبالفحص تبين أن الحريق بمنطقة أرض الجزيرة والحريق بمنزل مكون من اربعة ادوار، واشتعال النيران بالدور الرابع بسبب ماس كهربي.

كما تبين إصابة "احمد عنتر فتحي الطنطاوي 30 سنة"، مقيم بذات العنوان بحروق بالوجه والكفين من الدرجة الاولي، وجري نقل المصاب الى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.