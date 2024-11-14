أحمد عز: والدي شاهد فيلم "مذكرات مراهقة" مرة واحدة قبل وفاته

تحدث الفنان أحمد عز خلال الندوة المنعقدة له في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حاليا، عن فيلم "مذكرات مراهقة" والهجوم الذي حدث آنذاك.

وقال أحمد عز، كان أمي وأبي يقرآن في الجرائد الهجوم الشديد على الفيلم وكان أبي يرفض مشاهدته، واعتز بتلك التجربة ولكن لم تكن لدي خبرة مواجهة هذا الانتقاد، ووالدي شاهده بعد فترة كبيرة مرة واحدة في التليفزيون، وأرى أن العمل لم يكن يستدعي هذا الهجوم.

وحصل أحمد عز على جائزة فاتن حمامة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام.

ويستضيف مهرجان القاهرة جلسة حوارية حصرية مع أحمد عز يديرها الناقد رامي متولي، ويقدم "عز" خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

وخاض أحمد عز أولى تجاربه في التمثيل خلال التسعينيات ليصبح نجمًا مبدعًا في السينما المصرية، معروفًا بالتنوع المذهل لأدواره وأدائه الذي لا يُنسى.

تقام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وتمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، ما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.