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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد صرف قروض بدون فوائد للشباب بقيمة 800 ألف جنيه

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 192 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر أكتوبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها  800 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 129 مليون و 813 ألف جنيه.

وأكد مرزوق على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقالت وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 800 ألف جنيه موزعين على 7 وحدات محلية واستفاد منها 22 شاب من الجنسين (8 ذكور، 14 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 129 مليون و813 ألف جنيه ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13500 شخص (6402 ذكور، 7098 إناث).

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