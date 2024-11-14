رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع تجهيز مقر الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة

قام الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بجولة تفقدية لمتابعة تجهيز مقر الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة بجوار قاعة المؤتمرات الكبرى وذلك في اطار الدور المجتمعي لجامعة جنوب الوادي في تيسير وتوفير الخدمات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري ، جاء ذلك بحضور عبدالرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد، ولفيف من القيادات الادارية.

وأشار رئيس الجامعة الى أن مقر الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة وبالتعاون مع وزارة العدل يأتي في إطار التوجهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها للتيسير على المواطنين، لذلك تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة لإجراء كافة المعاملات والخدمات التي يقدمها مكتب الشهر العقاري والتوثيق ، ووجه رئيس الجامعة بسرعة تجهيز المقر مع مراعاة المواصفات واستكمال ما يلزم المقر من أحدث أجهزة كمبيوتر والمتصلة بشبكة إنترنت قوية وغيرها.