أستاذ علم شبكات: إيلون ماسك استثمر 200 مليون في حملة ترامب لتفيد شركاته

قال الدكتور أحمد بانافع، أستاذ الهندسة وعلم الشبكات، إنّ إيلون ماسك استثمر 200 مليون في حملة دونالد ترامب حتى يصل إلى مرحلة القرب من القرار، ما أدى إلى إعلان ترامب بتعيينه قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، موضحا أنّ هذه الوزارة لم تكن موجودة وتحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، إذ إنّ أي وزارة يجب أن تمر عبر الكونجرس.

وأضاف «بانافع»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إيلون ماسك كان يتطلع إلى مرحلة القرب من ترامب؛ حتى يكون له الحق في النظر إلى القرارات التي يمكن أن تساعده في شركاته وتبعد عنه أي مشكلات مع الحكومة، مشيرا إلى أنّ حكومة ترامب ليست تقليدية بالتالي يضرب دائما عرض الحائط جميع التقاليد التي يتبعها الرؤساء السابقين.

وتابع: «لكن من يحدد الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بيد شخص واحد أو أفراد محددين، إذ لابد أن يكون عبارة عن 3 أطراف مقسمين إلى أشخاص تمثل الحكومة والبعض الشركات وآخر يمثل المجتمع المدني».