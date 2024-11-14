محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر 2024

تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة جلوب سوكر للأفضل لعام 2024.

ومن المفترض ان يقام حفل جوائز جلوب سوكر، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، يوم 27 ديسمبر المقبل، في نسخته الـ15.

وكشفت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل لعام 2024، والتى شهدت تواجد عدد كبير من لاعبى ريال مدريد الإسبانى، والتى جاءت كالتالى:

1- محمد صلاح (ليفربول).

2- داني كارفاخال (ريال مدريد)

3- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

4- كيليان مبابي (ريال مدريد)

5- رودريجو (ريال مدريد)

6- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

7- فيدي فالفيردي (ريال مدريد)

8- وتوني كروس (ريال مدريد) الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي

9- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

10- هاكان تشالهانجولو (إنتر ميلان)

11- أرتيم دوفبيك (روما)

12- فيل فودين (مانشستر سيتي)

13- جريزمان (أتلتيكو مدريد)

14- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)

15- فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة)

16- هالاند (مانشستر سيتي)

17- هاري كين (بايرن ميونخ)

18- ليفاندوفسكي (برشلونة)

19- لوكمان (أتالانتا)

20- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

21- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

22- ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

23- داني أولمو (برشلونة)

24- كول بالمر (تشيلسي)

25- رودريجو (مانشستر سيتي)

26- كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)

27- بوكايو ساكا (آرسنال)

28- ويليام ساليبا (آرسنال)

29- فيتينيا (باريس سان جيرمان)

30- نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)

31- فلوريان فريتز (باير ليفركوزن)

32- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

33- لامين يامال (برشلونة).